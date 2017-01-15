الإدارة العامة للمرور تتمكن خلال 24 ساعة من ضبط5357 مخالفة

تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.. فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5357) مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها المخالفات التالية :



(1842) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(178) مخالفة سيارة "بدون أو إنتهاء" رخصة تسيير وقيادة.

(9) مخالفات دراجات نارية مخالفة.

(15) مخالفة "موقف عشوائى".

(44) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

(25) مخالفة شروط الترخيص.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.



