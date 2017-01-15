اليوم.. الحكم على 6 متهمين بالاتجار بالبشر فى الأزبكية

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، حكمها على 6 متهمين بالاتجار بالبشر فى الأزبكية.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوى، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندى وعلى مختار على، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف وأحمد صابر.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة شمال القاهرة الكلية برئاسة المستشار حاتم فاضل لمحامى العام الأول، فى القضية رقم 17921 / 178 لسنة 2018 جنايات الأزبكية، أن المتهمين "حمادة ر، ومصطفى ع، ومحمد أ، ومحمد ع، ومحمود خ، وسعيد م"، فى غضون عام 2018 بدائرة قسم الأزبكية، قام المتهمون جميعا بالانضمام لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار فى البشر، تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتى أسسها وأدارها المتهم الأول وآخر مجهول متعاملين فى أشخاص طبيعيين بمختلف الصور، بأن ارتكبوا سلوك الاستقبال للمجنى عليهم "أحمد محمد، ومحمد صلاح الدين، ورضا كرم، وعلى وحيد"، وكان ذلك باستغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلى لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وهو ما ترتب عليه إصابة المجنى عليه "أحمد محمد" وقد ارتبطت تلك الجريمة بجرائم زراعة الأعضاء.

كما اشترك المتهمان الثانى والثالث بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول وآخر مجهول فى ارتكاب الجريمة، بأن اتفقا معهم على ارتكابها واحضرا واستقطبا المجنى عليه أحمد محمد عقب لجوئهما إلى أساليبهما التحايلية المستخدمة فى إتمام جرائمهما ودسا للمجنى عليه لحظة ضعف مادة مخدرة فى مشروبه فقاموا بإكراه على التوقيع على سندات "إيصالات أمانة" لإتمام تلك الجراحة فقاموا وبتجهيز المجنى عليه وإجراء التحاليل والأشعة الطبية اللازمة له وعقب ذلك تم إجراء عملية نقل وزراعة الكلى اليمنى للمريض مع علمهم جميعا بعدم مشروعية إجرائها عن طريق وسيط وهو المتهم السادس.



