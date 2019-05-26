ضبط أكثر من 5 آلاف مخالفة مرورية و40 سائقا تحت تأثير المخدرات

نجحت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، في ضبط 5 آلاف و206 مخالفات مرورية متنوعة.

وشملت المخالفات ضبط 2200 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و215 مخالفة سيارة "بدون أو إنتهاء" رخصة قيادة وتسيير و17 مخالفة دراجات نارية "سحب أو حجز" و17 مخالفة "موقف عشوائى" و40 سائقا تحت تأثير المواد المخدرة و47 مخالفة شروط الترخيص.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية. وكانت الإدارة العامة للمرور قد وجهت الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.



