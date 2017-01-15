ضبط 241 قضية مخدرات بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب خلال شهر

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بمحيط الأندية ومراكز الشباب والمصايف الساحلية .

فقد قامت الإدارة بتوجيه حملة أمنية مُكبرة إستهدفت محيط النوادى الرياضية والإجتماعية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية والمصايف الساحلية لضبط المترددين من مروجى المواد المخدرة بكافة أنواعها لحماية الشباب ورواد هذه الأندية وحفظ الأمن بمحيط تلك الأندية ، وعقب إتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية.. فقد أسفرت نتائج جهود الحملة خلال الشهر الماضى عن ضبط (241) قضية "إتجار وحيازة مواد مخدرة" بلغ عدد المتهمين فيها (283) متهماً.. وبحوزتهم المضبوطات الآتية:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 65 كيلو جرام ) .

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 54,375 كيلو جرام ) .

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 6,595 كيلو جرام ) .

كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 3,480 كيلو جرام ) .

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 1,655 كيلو جرام ) .

كمية من مخدر الأفيون السائل وزنت ( 56 سم ) .

كمية من مخدر الآيس وزنت ( 200 جرام ) .

عدد (13232) قرص مخدر لعقار الترامادول .

عدد (66) قرص مخدر لعقار الكبتاجون .

عدد (8048) قرص مخدر مختلف الأنواع – ( 4) أمبول .

كما تم ضبط مبلغ مالى قدره (2,514,060 مليون جنيه – 276 هاتف محمول – 2 قطعة سلاح نارى – 30 طلقة نارية – طبنجة صوت وطلقات صوت - 28 سيارة – 21 دراجة نارية – 52 قطعة سلاح أبيض – 8 ميزان-سرنجات– غلاية أفيون – 4367 أدوية مجهولة المصدر).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات الأمنية.



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