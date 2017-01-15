تحرير 28 ألف مخالفة مرورية فى حملات للأمن العام

شن قطاع الأمن العام حملات مكبرة، لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية البيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وقد نجحت تلك الحملات بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن، وقطاع الأمن المركزي، خلال 24 ساعة ضبط 28.008 مخالفة مرورية متنوعة، 1295 مخالفة مرافق متنوعة، وضبط 35 قضية مصنفات متنوعة.

تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابات المختصة التي تولت التحقيق، وجاري استكمال الحملات وتكثيفهها لضبط كافة مظاهر الخروج عن القانون.



