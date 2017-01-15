ضبط شخصين بالدرب الأحمر لقيامها بالتنقيب عن الآثار

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لقيامها بأعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصان (صاحب ورشة نجارة ، وآخر صاحب معرض رخام) بأعمال حفر بقصد تنقيب عن الأثار داخل الورشة المشار إليها - كائنة بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص أمكن ضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل الورشة ملك الأول، وعُثر بداخلها على حفرة (قطرها 2,5 متر بعمق 3 متر - أدوات تنقيب "فأس- كوريك - أزمة حديدية - غلق جلد - جاكوش - قدوم - أجنة حديدية – 2سلك كهربائى") ، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



