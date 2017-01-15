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مصرع شخص وإصابة 6 في حادثين منفصلين بمطروح

مصرع شخص وإصابة 6 في حادثين منفصلين بمطروح

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لقي شخص مصرعه فيما أصيب 6 آخرون بإصابات متنوعة، إثر حادثين منفصلين بنطاق محافظة مطروح، الأول انقلاب سيارة نقل على طريق الإسكندرية مطروح، والثاني على محور الضبعة. 

كان وكيل وزارة الصحة بمطروح الدكتور محسن طه، قد تلقى إخطارا من مستشفى الحمام المركزي يفيد دخول 6 مصابين إثر انقلاب سيارة نقل أمام قرية بدر بالساحل الشمالي على طريق الإسكندرية مطروح. 

كما تلقى وكيل الصحة إخطارا من مستشفى الضبعة المركزي بوصول جثة هامدة باسم محمد إبراهيم عبد الرحيم، مقيم القليوبية، إثر انقلاب سيارة بالكيلو 27 على محور الضبعة في اتجاه القاهرة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة. 


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