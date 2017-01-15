ضبط 124 قضية تهديد وابتزاز وسرقة حسابات عبر الإنترنت

تمكن قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية من ضبط 124 قضية تهديد وابتزاز ونصب وسرقة حسابات عبر شبكة الإنترنت.



كانت إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، خلال أسبوع، قد تمكنت من ضبط 124 قضية (تهديد وابتزاز - سب وقذف وتشهير- تزوير- نصب إلكتروني -سرقة حسابات - دجل وشعوذة - بث شبكات - إنتحال صفة - أدوية مجهولة المصدر) عبر شبكة الإنترنت بنطاق عدد من مديريات الأمن بإجمالي 124 صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى، و124 متهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة.

يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية التى تبذلها كافة قطاعات وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة والتي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ومكافحة جرائم الإبتزاز والنصب لحماية المواطنين.



