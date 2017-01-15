"أمن القاهرة" ينجح فى إعادة طفل متغيب إلى أسرته بعين شمس

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى إعادة طفل متغيب إلى أسرته عقب العثور عليه بدائرة قسم شرطة عين شمس.كان تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من أحد المواطنين بعثوره على طفل متغيب عن أسرته وبالانتقال إلى محل تواجد الطفل، وبالفحص تبين أن الطفل يبلغ من العمر 8 سنوات ومتغيب عن أسرته منذ فترة.

على الفور تم تكليف وحدة حقوق الإنسان بالقسم بتقديم الرعاية للطفل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة العثور على أهليته، حيث تم تعميم نشرة بصورة ومواصفات الطفل والاستعانة فى ذلك بمواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك".

وأسفرت الجهود عن التوصل إلى والد الطفل (عامل- مقيم بمحافظة الجيزة) وعقب التواصل معه تم استدعاؤه وتسليمه نجله عقب أخذ التعهد اللازم لحسن رعايته.

وقدم والد الطفل الشكر للأجهزة الأمنية على الرعاية التى تم تقديمها لنجله والجهود المبذولة فى إعادته.



