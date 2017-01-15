شرطة التموين والتجارة: ضبط 73 قضية خلال 24 ساعة بالمحافظات

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة، استهدفت ضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 73 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، حيث تم ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بمحافظة القاهرة لتلاعبه واختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، وتصرفه في كميات من الدقيق البلدي المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم ، ببيعها في السوق السوداء، واستيلائه على أموال الدعم بمبلغ وقدره ( 266629) .





كما تم ضبط مالك ثلاجة غير مرخصة لتجارة السلع الغذائية كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها 300 كيلو جرام من "مقطعات دواجن، كبدة، مفروم لحوم، دهون حيوانية" معبأة داخل عبوات بدون بيانات، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية.



