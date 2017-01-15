شرطة التموين والتجارة: ضبط 73 قضية خلال 24 ساعة بالمحافظات

تاريخ النشر
شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة، استهدفت ضبط جرائم الغش التجاري.
تاريخ النشر
شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة، استهدفت ضبط جرائم الغش التجاري.
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