ضبط مرتكبي حادثة مقتل صاحب مركبة "توك توك " بالإسكندرية

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية من كشف غموض واقعة مقتل سائق مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة مينا البصل , وضبط مرتكبي الواقعة بقصد السرقة. كان مأمور قسم شرطة "مينا البصل " قد تلقى بلاغا بالعثورعلى جثة سائق "توك توك " بجوار شريط السكة الحديد بدائرة القسم وبها جرحين ذبحيين بالرقبة وطعنات متفرقة بالجسم والعثور بطيات ملابسه على مبلغ مالي ووجدت بداخل المركبة آثار دماء .







وعلى الفورتم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهما : نقاش سبق إتهامه في قضيتي :سلاح أبيض وضرب وشقيقه عاطل.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما , وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الحادث بقصد السرقة , حيث اعترف المتهم الأول بعقدهما العزم على سرقة إحدى مركبات "التوك توك " عشوائيا كرها وأعدا لذلك سلاحا أبيض "سكين" وأنه بتاريخ الحادث استقلا "التوك توك " قيادة المجنى عليه بزعم توصيلهما إلى منطقة المتراس بدائرة القسم ولدى وصولهم إلى مكان الواقعة حاولا الاستيلاء على "التوك توك " عقب تهديدهما المجنى عليه بالسكين إلا أنه قاومهما وتعدى عليهما بالضرب بزجاجة فارغة محدثا إصابات بهما فقاما بالتعدى عليه بالسكين محدثين إصابته التى أودت بحياته وقاما بالتخلص من السكين بإلقائه بمكان العثور عليه , واستوليا على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه.





وأرشد المتهمان عن الهاتف المحمول والملابس التى كان يرتديها المتهم الثاني وقت ارتكاب الحادث وعليها آثار دماء.





تم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.



