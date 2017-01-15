ضبط مرتكبى واقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن أحد المواطنين بالأقصر

حقيبة بداخلها بعض الأوراق الخاصة بالمبلغ ، بعض المشغولات الذهبية المستولى عليها).. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة ، وأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات بيع جزء من المشغولات الذهبية المستولى عليها..كما أضافا بقيامهما بالإشتراك مع (3 أشخاص – مقيمين بدائرة القسم) فى إرتكاب الواقعة ، أمكن ضبطهم وتبين إقتصار دورهم على إخفاء المشغولات الذهبية ، وبيعها نظير مبلغ مالى متفق عليه لأحد الأشخاص (تاجر مصوغات ذهبية – مقيم بدائرة القسم ).. حيث تم ضبطه وبحوزته باقى المشغولات الذهبية المستولى عليها ، وبمواجهته أقر بشرائها من المتهمين .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

×

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر من أحد المواطنين بإكتشافه سرقة حقيبة بداخلها مشغولات ذهبية من داخل الفيلا الخاصة به.فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصان (عاطل – "له معلومات جنائية مسجلة" ، وآخر عامل – مقيمان بدائرة القسم).عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان ، وبحوزتهما (مبلغ مالى قدره 5000 جنيه ، و