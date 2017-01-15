مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

جهود أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات

ضبط (1013) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لتبريد وحفظ السلع الغذائية (بدون ترخيص) بدائرة مركز شرطة الخانكة (بمحافظة القليوبية) لحيازته (5,250) طن سلع غذائية (مفروم دواجن – هياكل دواجن – لحوم مُجمدة – سجق – دهون حيوانية ) غير صالحة للإستهلاك الأدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية .

ضبط مالك مصنع لإنتاج الحلويات (بدون ترخيص) بدائرة مركز شرطة قويسنا (بمحافظة المنوفية ) لحيازته (18,875) طن ( حلويات شرقية مصنعة وخامات إنتاج ) غير صالحة للإستهلاك الأدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية .

ضبط مالك ثلاجة لتبريد وحفظ السلع الغذائية (بدون ترخيص) بدائرة مركز شرطة دمنهور (بمحافظة البحيرة ) لحيازته (4,045) طن ( جبن رومى ) غير صالحة للإستهلاك الأدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية .

ضبط المدير المسئول عن صيدلية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة (بمحافظة القاهرة ) لحيازته عدد (432) صنف أدوية مختلفة مهربة جمركياً غير مسجلة بوزارة الصحة بإجمالى عدد (11285) عبوة قرص أدوية خاصة بعلاج العديد من الأمراض ) .

ضبط المدير المسئول عن مصنع لتجارة المعسل (بدون ترخيص) بدائرة مركز شرطة قليوب (بمحافظة القليوبية) لحيازته (83,506) طن (معسل معبأ منتج نهائى وخامات إنتاج) مقلدة ومغشوشة بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية ، وكذا عدد (200000) ورقة بندرول خاصة بوزارة المالية.

ضبط مالكة طلمبة رصيف (بدون ترخيص) بدائرة مركز شرطة بركة السبع (بمحافظة المنوفية ) لتجميعها (10800) لتر (سولار مُدعم ) للإتجار به فى السوق السوداء.

هذا وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.



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