حبس حلاق قتل مسنة بحدائق القبة

أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، حبس حلاق لاتهامه بقتل سيدة مسنة داخل مسكنها بمنطقة حدائق القبة واغتصابها بعد فشله فى سرقتها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة تفاصيل مثيرة في الواقعة، حيث تبين أن الحلاق جار السيدة العجوز بمنطقة حدائق القبة، وأنه على علم بتواجدها بمفردها داخل شقتها، فظل يفكر في حيلة للدخول إلى شقتها وسرقتها.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم تسلل إلى شقة المجني عليها، وقام بسرقة مشغولاتها الذهبية، وأثناء ذلك تصدت له فقام بقتلها لتسقط غارقة في دمائها.

وعقب ذلك قام المتهم بتجريد المجني عليها من ملابسها ومارس معها الرذيلة، وتركها عارية غارقة في دمائها وغادر.

وكان رجال الأمن بالقاهرة ألقوا القبض على حلاق لاتهامه بقتل وسرقة واغتصاب سيدة عجوز داخل شقتها بحدائق القبة، وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بإحالته إلى النيابة العامة.



