ضبط مرتكبى واقعة سرقة مسكن بالبحر الأحمر

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر - من إحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية مقيمة بدائرة القسم بإكتشافها سرقة بعض متعلقاتها الشخصية ومبلغ مالى "عملات مختلفة" من داخل محل إقامتها .



فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصان، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وبإرشادهما تم ضبط المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



