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ضبط مرتكبى واقعة سرقة مسكن بالبحر الأحمر

ضبط مرتكبى واقعة سرقة مسكن بالبحر الأحمر

تاريخ النشر

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر - من إحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية مقيمة بدائرة القسم بإكتشافها سرقة بعض متعلقاتها الشخصية ومبلغ مالى "عملات مختلفة" من داخل محل إقامتها .

فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصان، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وبإرشادهما تم ضبط المسروقات.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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