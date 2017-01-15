مكافحة المخدرات توجه ضرباتها ضد مروجى المواد المخدرة بجميع المحافظات

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فى إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية ومتجرى المواد المخدرة فقد أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن ( البحيرة ، القاهرة ، الإسكندرية ، الإسماعيلية ، السويس ، قنا ) وقطاعى الأمن العام والأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى المواد المخدرة وذلك على النحو التالى:
ضبط أحد العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة بحوزته (عدد 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – مبلغ مالى- هاتف محمول).
ضبط أحد العناصر الإجرامية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة بحوزته (عدد 29 قرص مخدر – مبلغ مالى - هاتف محمول).
ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية بحوزتهما (عدد 10 طربة لمخدر الحشيش وزنت (2,500) إثنان كيلو وخمسمائة جرام – مبلغ مالى - 2هاتف محمول).
ضبط أحد العناصر الإجرامية بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بمحافظة الإسكندرية بحوزته (عدد 4 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول).
ضبط أحد العناصر الإجرامية بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بمحافظة الإسكندرية بحوزته (عدد كمية لمخدر الحشيش وزنت 85 جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول- سلاح أبيض).
ضبط أحد العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية بحوزته (عدد 48 طربة لمخدر الحشيش وزنت (4,800) أربعة كيلو وثمانمائة جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول).
ضبط إثنين من العناصر الإجرامية ، بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية بحوزتهما (عدد 15 لفافة لمخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول).
ضبط أحد العناصر الإجرامية بدائرة قسم شرطة فيصل بمحافظة السويس بحوزته (عدد 500 قرص مخدر لعقار الكبتاجون – مبلغ مالى - هاتف محمول).
ضبط أحد العناصر الإجرامية بدائرة قسم شرطة الأربعين بمحافظة السويس بحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 100 جرام – مبلغ مالى- هاتف محمول- سلاح أبيض).
ضبط أحد العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة قنا بمحافظة قنا بحوزته (عدد 500 قرص مخدر لعقار التامول – مبلغ مالى – 3 هاتف محمول).
ضبط أحد العناصر الإجرامية بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية بحوزته (عدد 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – بندقية آلية – طبنجة - 14 طلقة – 3 خزينة - مبلغ مالى - هاتف محمول).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
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