مكافحة المخدرات توجه ضرباتها ضد مروجى المواد المخدرة بجميع المحافظات

فى إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية ومتجرى المواد المخدرة فقد أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن ( البحيرة ، القاهرة ، الإسكندرية ، الإسماعيلية ، السويس ، قنا ) وقطاعى الأمن العام والأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى المواد المخدرة وذلك على النحو التالى:



ضبط أحد العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة بحوزته (عدد 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – مبلغ مالى- هاتف محمول).

ضبط أحد العناصر الإجرامية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة بحوزته (عدد 29 قرص مخدر – مبلغ مالى - هاتف محمول).

ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية بحوزتهما (عدد 10 طربة لمخدر الحشيش وزنت (2,500) إثنان كيلو وخمسمائة جرام – مبلغ مالى - 2هاتف محمول).

ضبط أحد العناصر الإجرامية بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بمحافظة الإسكندرية بحوزته (عدد 4 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول).

ضبط أحد العناصر الإجرامية بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بمحافظة الإسكندرية بحوزته (عدد كمية لمخدر الحشيش وزنت 85 جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول- سلاح أبيض).

ضبط أحد العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية بحوزته (عدد 48 طربة لمخدر الحشيش وزنت (4,800) أربعة كيلو وثمانمائة جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول).

ضبط إثنين من العناصر الإجرامية ، بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية بحوزتهما (عدد 15 لفافة لمخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول).

ضبط أحد العناصر الإجرامية بدائرة قسم شرطة فيصل بمحافظة السويس بحوزته (عدد 500 قرص مخدر لعقار الكبتاجون – مبلغ مالى - هاتف محمول).

ضبط أحد العناصر الإجرامية بدائرة قسم شرطة الأربعين بمحافظة السويس بحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 100 جرام – مبلغ مالى- هاتف محمول- سلاح أبيض).

ضبط أحد العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة قنا بمحافظة قنا بحوزته (عدد 500 قرص مخدر لعقار التامول – مبلغ مالى – 3 هاتف محمول).

ضبط أحد العناصر الإجرامية بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية بحوزته (عدد 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – بندقية آلية – طبنجة - 14 طلقة – 3 خزينة - مبلغ مالى - هاتف محمول).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى إستمرار الحملات الأمنية.



