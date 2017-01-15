مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .

فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط كافة أشكال جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:



جهود أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات

ضبط (1001) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" .. أبرزها القضايا الآتية:

ضبط مالك مصنع لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المرج (بمحافظة القاهرة) لحيازته (2,600 طن "زيت طعام – بطاطس – ملح طعام" مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر– 750 كيلو جرام "مقرمشات" منتج نهائى) معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ، مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (بمحافظة القاهرة) لحيازته (8839 جهاز وقطعة مستلزمات طبية) مهربة جمركياً ومجهولة المصدر ، الذى يعود بالضرر على الصحة العامة والإقتصادى القومى.



ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة مركز شرطة طوخ (بمحافظة القليوبية) لعدم إثبات الفاتورة الواردة إليه وتصرفه فى (20000 لتر "سولار" ببيعها فى السوق السوداء ، وتجميعه (21300 لتر "بنزين 80 ، 92") دون التعاقد مع الجهات المختصة ، لبيعها بأزيد من السعر الرسمى فى السوق السوداء ، وقدرت بقيمة مالية حوالى (284,325) جنيهاً تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



