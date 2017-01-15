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ضبط قضايا الإتجار فى المواد المخدرة بالقاهرة والجيزة

ضبط قضايا الإتجار فى المواد المخدرة بالقاهرة والجيزة

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فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار أو التعاطى فقد تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديريتى أمن ( القاهرة - الجيزة ) من تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

ضبط (عاطل بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة) وبحوزته ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,700 كيلو جرام – هاتف محمول – مبلغ مالى) وإعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

ضبط ( ثلاثة عاطلين بدائرة قسم شرطة التبين بالقاهرة) وبحوزتهم ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام– هاتف محمول – مبلغ مالى) وإعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار .

ضبط ( عاطلين بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) وبحوزتهما (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1 كيلو جرام ، كمية من مخدر الفودو وزنت 1 كيلو جرام ، ميزان حساس، عدد 2 قطعة سلاح أبيض– 2 هاتف محمول – مبلغ مالى) وإعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة البيضاء للدفاع عن نشاطهما الإجرامى .

ضبط ( عاطل بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 510 جرام – هاتف محمول – مبلغ مالى) وإعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار .

ضبط ( عاطل بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة) وبحوزته ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,025 كيلو جرام – مبلغ مالى) وإعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار.

ضبط ( ربة منزل بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة) وبحوزتها ( عدد 1900 قرص مخدر) وإعترفت بحيازتها للأقراص المخدرة بقصد الإتجار .

ضبط (مسجل شقى خطر ، وعاطل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة) وبحوزتهما (بندقية خرطوش ، كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام) وإعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهما الإجرامى .

ضبط ( عاطلين بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) وبحوزتهما ( كمية من مخدر الهيروين وزنت 490 جرام ، فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار– 3 هاتف محمول – مبلغ مالى) وإعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهما الإجرامى .

ضبط (عاطل بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة ) وبحوزته ( عدد 7 قطع كبيرة لمخدر الحشيش – هاتف محمول – مبلغ مالى) وإعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار .


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