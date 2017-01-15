ضبط قضايا الإتجار فى المواد المخدرة بالقاهرة والجيزة

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار أو التعاطى فقد تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديريتى أمن ( القاهرة - الجيزة ) من تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:



ضبط (عاطل بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة) وبحوزته ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,700 كيلو جرام – هاتف محمول – مبلغ مالى) وإعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

ضبط ( ثلاثة عاطلين بدائرة قسم شرطة التبين بالقاهرة) وبحوزتهم ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام– هاتف محمول – مبلغ مالى) وإعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار .

ضبط ( عاطلين بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) وبحوزتهما (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1 كيلو جرام ، كمية من مخدر الفودو وزنت 1 كيلو جرام ، ميزان حساس، عدد 2 قطعة سلاح أبيض– 2 هاتف محمول – مبلغ مالى) وإعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة البيضاء للدفاع عن نشاطهما الإجرامى .

ضبط ( عاطل بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 510 جرام – هاتف محمول – مبلغ مالى) وإعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار .

ضبط ( عاطل بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة) وبحوزته ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,025 كيلو جرام – مبلغ مالى) وإعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار.

ضبط ( ربة منزل بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة) وبحوزتها ( عدد 1900 قرص مخدر) وإعترفت بحيازتها للأقراص المخدرة بقصد الإتجار .

ضبط (مسجل شقى خطر ، وعاطل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة) وبحوزتهما (بندقية خرطوش ، كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام) وإعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهما الإجرامى .

ضبط ( عاطلين بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) وبحوزتهما ( كمية من مخدر الهيروين وزنت 490 جرام ، فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار– 3 هاتف محمول – مبلغ مالى) وإعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهما الإجرامى .

ضبط (عاطل بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة ) وبحوزته ( عدد 7 قطع كبيرة لمخدر الحشيش – هاتف محمول – مبلغ مالى) وإعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار .



