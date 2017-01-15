إزالة 159 حالة تعدعلى أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهرالنيل

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إزالة 159 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومجرى نهر النيل ومنافع الري والصرف.







جاء ذلك خلال الحملات التي شنتها الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن, على مدار 24 ساعة; لتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف بمديريات أمن أسوان وأسيوط والأقصر والبحيرة والقليوبية والمنوفية وسوهاج. كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قد وجه بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي أملاك الدولة والمواطنين وكذلك القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية في مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها; تعزيزا لمبدأ سيادة الدولة.







