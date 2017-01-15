القبض على شخص تخصص في سرقة السيارات بالقاهرة

ضبط أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة السيارات ومساومة مالكيها لإعادتها مقابل مبالغ مالية)



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص.. بإكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم وفى وقتٍ لاحق تلقى إتصال هاتفى من أحد الأشخاص ساومه خلاله المتصل على إعادة السيارة مقابل مبلغ مالى.

ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، سبق إتهامه فى 3 قضايا آخرهم " سرقة وسائل نقل" ومطلوب التنفيذ عليه فى 8 قضايا آخرهم " مخدرات " والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

وبمواجهته إعترف بقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ، ومساومة مالكيها على إعادتها نظير مبالغ مالية، وإعترف بإتكاب 4 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



