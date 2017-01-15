كشف غموض وتحديد وضبط مرتكب واقعة مقتل ربة منزل بالغربية

فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة العثور على جثة ( ربة منزل - سن 29 – مقيمة بدائرة مركز شرطة المحلة ) بطريق القاهرة/الإسكندرية الزراعى أمام قرية شبرا النملة دائرة مركز شرطة طنطا ، مصابة بحروق متفرقة وجرح غائر بالجبهة وغير واضحة الملامح .



فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة ( سائق - سن 43 -مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية ) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته إعترف تفصيلياً بإرتكابه الواقعة وذلك لوجود خلافات بينهما ، فعقد العزم على التخلص منها وتقابل معها بتاريخ الواقعة ثم قام بالإعتداء عليها بالضرب على رأسها بأداة حديدية وسكب كمية من مادة البنزين أعدها لذلك وأشعل النيران بها .. وأضاف أنه كان يستقل سيارة نقل مملوكة لآخر مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا (دون علمه) وتوجه بها لمقابلة المجنى عليها ، وتم ضبط السيارة بإرشاده وأضاف أنه تخلص من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المجارى المائية أثناء سيره بالسيارة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



