ضبط مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى من وكيل إحدى الشركات ببنى سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، من ضبط مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى من وكيل إحدى الشركات حال توجهه لأحد البنوك ببنى سويف باسلوب انتحال صفة رجال شرطة.

تبلغ لمركز شرطة سمسطا بمديرية أمن بنى سويف، من أحد المواطنين (وكيل إحدى الشركات بالمركز - مُقيم بدائرة المركز)، بأنه حال توجهه لأحد البنوك بدائرة القسم لايداع مبلغ مالى قدره 651 ألف جنيه، وبصحبته (شخصان- مُقيمان بذات الناحية)، مستقلين سيارة ربع نقل قيادة أحدهم، فوجئوا بقيام مجهولين يستقلون سيارة ميكروباص باعتراض طريقهم واستيقافهم بإدعاء أنهم من رجال الشرطة، وقاموا باصطحابهم لداخل السيارة الميكروباص، وقام أحدهم بقيادة السيارة النقل وتوجهوا بهم لمنطقة جبلية بدائرة المركز، عقب ذلك قاموا بالاستيلاء على المبلغ المالى وفروا هاربين.



تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى ببنى سويف، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم 10 أشخاص من بينهم نجل عم المجنى عليه، مقيمين بمحافظات "بنى سويف، البحيرة ، الغربية".



عقب تقنين الإجراءات بمشاركة إدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن الغربية والبحيرة، تم استهدافهم وضبط 7 منهم، بمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع الهاربين.



وقررأحدهم أنه نظراً لوجود صلة قرابة بينه والمجنى عليه وعلمه بحيازته مبالغ مالية كبيرة، عقد العزم على سرقته وفى سبيل تنفيذ مخططه اتفق مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة، وأخبرهم بميعاد توجهه للبنك، وقام اثنان من المتهمين باستقلال سيارة نقل وتتبع خط سير المجنى عليهم وإخطار الباقين الذين استقلوا السيارة الميكروباص، واعترضوا طريق المجنى عليهم منتحلين صفة رجال الشرطة، وارتكبوا الواقعة على النحو المُشار إليه.



وتم ضبط السيارتين المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة، كما أرشد أحد المتهمين عن (مبلغ مالى قدره 371 ألف جنيه من متحصلات الواقعة)، وأرشد أحدهم عن (بندقية خرطوش محلية الصنع وطلقتان من ذات العيار)، اعترف باستخدامها فى نشاطه الإجرامى.. جار تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين وباقى المبلغ المالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

