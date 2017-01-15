"الداخلية" تنجح فى إنهاء خصومات ثأرية بين عائلتين بمركز الغنايم بأسيوط

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لإنهاء الخصومات الثأرية، وإتمام الصلح فى النزاعات القائمة بين العائلات منعاً لتطورها.. فقد تمكنت مديرية أمن أسيوط بالإشتراك مع قطاع الأمن العام من عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بناحية قرية العزايزة - بدائرة مركز شرطة الغنايم فى النزاع القائم بينهما، وذلك فى حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين.. حيث تم التوفيق والصلح بين الطرفين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائى، وتعهد كلاً منهما بعدم التعرض للآخر.



وقد أشاد الحاضرون بجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإنهاء النزاعات بالصلح بين أطرافها.



