مصرع سيدة صدمها قطار بالعياط

لقيت ربة منزل مصرعها بعدما دهسها قطار بالعياط، وتم نقل الجثة إلى مستشفى العياط المركزي، وأمر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقي إخطارًا من مستشفى العياط المركزي، بوصول سيدة جثة هامدة، ومن خلال تحريات العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث العياط والبدرشين، تبين أن الضحية تدعي " أ. م. د" تقيم بقرية ببهبيت (45 سنة)، ولقيت مصرعها إثر حادث قطار بالعياط وقد انتقل الرائد أحمد صبحي رئيس مباحث العياط، إلي مكان الحادث واستمع إلى شهود العيان الذين أوضحوا أن القطار صدمها أثناء عبور شريط القطار يذكر أنه تجري الآن إصلاحات وتطوير لمزلقان قطارات العياط.

