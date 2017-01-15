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مصرع 7 أشخاص في حادث سير عند طريق سوهاج - البحر الأحمر

مصرع 7 أشخاص في حادث سير عند طريق سوهاج - البحر الأحمر

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لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون إثر تصادم بين سيارة نقل وأخرى "ميكروباص" عند طريق (سوهاج - البحر الأحمر), بنطاق دائرة مركز أخميم في شرق محافظة سوهاج.

وكان مدير أمن سوهاج اللواء حسن محمود تلقى إخطارا بالحادث من مركز شرطة أخميم الاحد, فانتقل إلى مكان البلاغ مدير المباحث الجنائية اللواء عبدالحميد أبوموسى, وضباط مباحث المركز, وضباط المرور, وسيارات الإسعاف.

وتبين من المعاينة والفحص أن الحادث وقع عند "وصلة" الطريق باتجاه محافظة أسيوط بين سيارة نقل وأخرى "ميكروباص" تقل مجموعة من الركاب بسبب السرعة الزائدة, والتخطي الخاطئ, ونتج عن الحادث مصرع 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين من ركاب السيارة, ونقلوا جميعا إلى مستشفيات أخميم المركزي وسوهاج العام وسوهاج الجامعى, وتحرر محضر بالحادث, وتولت النيابة التحقيق.

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