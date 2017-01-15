بالفيديو..حملات أمنية بمحيط النوادى الرياضية ومراكز الشباب بالمحافظات

قام قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن بحملات لضبط قضايا المواد المخدرة بمحيط والإجتماعية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ومصايف المحافظات الساحلية.

وقد قام القطاع بتوجيه حملة أمنية مُكبرة إستهدفت محيط النوادى الرياضية والإجتماعية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ومصايف المحافظات الساحلية، لضبط المترددين من مروجى المواد المخدرة بكافة أنواعها لحماية الشباب ورواد هذه الأندية وحفظ الأمن بمحيطها.

وعقب إتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) والجهات المعنية .. أسفرت نتائج جهود الحملات خلال أربعة أيام عن ضبط (74) قضية "إتجار وحيازة مواد مخدرة" بلغ عدد المتهمين فيها (82) متهماً.. وبحوزتهم المضبوطات الآتية:

-كمية من مخدر البانجو وزنت (25،500 كيلو جرام ) .

-كمية من مخدر الحشيش وزنت (9،040 كيلو جرام ) .

-كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 2،505 كيلو جرام ) .

-كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1،800 كيلو جرام ) .

-كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 1،315 كيلو جرام ) .

-عدد (1271) قرص مخدر مختلف الأنواع .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابات المختصة .. وجارى إستمرار الحملات الأمنية .



