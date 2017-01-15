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ضبط عاطلين لترويجهما المواد المخدرة فى الشرقية

ضبط عاطلين لترويجهما المواد المخدرة فى الشرقية

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ألقى ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، القبض على عاطلين، لقيامهما بترويج المواد المخدرة بقرية كفر الحمام، ودائرة المركز.

وضبط رجال المباحث بحوزة المتهمين، كمية من مخدر الهيروين والعقاقير المخدرة، وبالعرض علي نيابة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، قررت برئاسة عبد السلام عابدين، رئيس النيابة حبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بضبط كل من ضبط" أحمد م ع " 26 سنة شهرته أحمد الجرية مقيم كفر الحمام، و" عطية م ب" 25 سنة مقيم بنايوس، بحوزتهما فرد خرطوش وكمية من مخدر الهيروين وكمية من العقاقير المخدرة، قبل ترويجها بدائرة المركز.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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