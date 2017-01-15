ضبط 3 قضايا ترويج سماعات تستخدم في الغش بامتحانات الثانوية العامة

ضبط ثلاث قضايا ترويج لبيع سماعات تستخدم فى الغش بإمتحانات الثانوية العامة على مواقع الإنترنت، وكذا إستخدام بعض الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى لنشر أجوبة وأسئلة الإمتحانات)





رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ، قيام بعض الأشخاص بنشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع وعرض سماعات صغيرة الحجم تستخدم فى الغش بإمتحانات الثانوية العامة على مواقع الإنترنت، وكذا إستخدام بعض الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى لنشر أجوبة وأسئلة الإمتحانات، حيث توصلت التحريات إلى القائمين على هذه المشاركات والحسابات وعقب إتخاذ الإجراءات القانونية تم ضبطهم وهم كلٍ من:

( طالب سن 21 - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة) لقيامه بعرض سماعات صغير الحجم تستخدم فى الغش بإمتحانات الثانوية العامة على أحد مواقع الإنترنت، وعثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود دلائل تشير إلى إرتكابه الواقعة.





( طالب سن 24 - مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) لقيامه بعرض سماعات صغيرة الحجم تستخدم فى الغش بإمتحانات الثانوية العامة على أحد مواقع الإنترنت ، وعثر بحوزته على ( هاتف محمول وعلبتين فارغتين للسماعات المشار إليه) ، وبمواجهته إعترف بقيامه ببيع عدد كبير من تلك السماعات خلال الأسبوعين الماضيين ، وأضاف بتحصله على تلك المضبوطات من محل بمنطقة سكنه "جارى ضبط مالك المحل".





( أحد الأشخاص سن 25 - مقيم بدائرة مركز شرطة بسون بالغربية) لإدارته المجموعة المسماة (ممكن الإمتحانات تنزل من هنا) على تطبيق "الواتس أب" ، والذى يقوم من خلاله نشر أجوبة أسئلة إمتحانات الثانوية العامة (مادة اللغة العربية) وعُثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه تبين إدارته لثلاث مجموعات أخرى تستخدم لذات الغرض، وبفحص منشورات تلك المجموعات تبين أنها تحتوى على صور أسئلة وأجوبة إمتحانات اللغة العربية للثانوية العامة، وبمواجهته إعترف بإدارته لتلك المجموعات حيث أن شقيقه (طالب بالصف الثالث الثانوى الأزهرى ورسب فى العام الماضى) وقام بذلك لمساعدته هذا العام.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.







