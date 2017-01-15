سائق تاكسي يستغل إغماء ربة منزل ويقتلها ويسرق 500 جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض مرتكب واقعة مقتل ربة منزل بأسوان وسرقتها وضبط المتهمين.\





تبلغ لقسم شرطة أول أسوان بمديرية أمن أسوان من مواطن مقيم بمركز شرطة نصر النوبة بتغيب خالته (ربة منزل ـ 57 سنة - مقيمة بذات العنوان) أثناء تواجدهما بمحطة قطار أسوان، استعداداً للسفر إلى محافظة الإسكندرية.





تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بأسوان أسفرت جهوده عن العثور على جثة بقطعة أرض فضاء كائنة بدائرة قسم شرطة ثان أسوان وبها جرح بالرأس.





بتكثيف الجهود، وبفحص الكاميرات بمكان تغيب المجني عليها تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائقا ـ 59 سنة - مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسوان – له معلومات جنائية سبق اتهامه في عدد 3 قضايا متنوعة.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة حيث قام باصطحاب المجني عليها من أمام محطة سكك حديد أسوان بسيارة قيادته بغرض توصيلها إلى موقف الأقاليم.





وأثناء السير أغُشى عليها داخل السيارة فقرر سرقتها، فتوجه بها إلى أرض فضاء (محل العثور على الجثة)، ودفعها خارج السيارة وتعدى عليها بالضرب بحجر على رأسها محدثاً إصابتها التي أودت بحياتها.





وعقب ذلك استولى على مبلغ مالي قدره 500 جنيه كان بحوزتها، وتخلص من متعلقاتها الشخصية بدائرة قسم شرطة ثان أسوان، حيث أرشد عن مكان التخلص من المجني عليها، وكذا محل إلقاء المتعلقات الشخصية الخاصة بها، وضبط بحوزته المبلغ المالى المستولى عليه.



