ضبط سيدة لقيامها بخطف طفل من إحدى المستشفيات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين " عامل بمحطة وقود " ووالدة زوجته بقيام زوجته بإنجاب طفل بإحدى المستشفيات بدائرة القسم، وعقب الولادة تسلمته الثانية " جدته " وأثناء ذلك تعرفت على إحدى السيدات - لا تعلم بياناتها - أوهمتها بتواجدها بالمستشفى لمتابعة الحالة الصحية لشقيقتها المحجوزة بقسم الولادة بذات المستشفى، وقامت الأخيرة خلال تلك الفترة بمعاونتها فى رعاية الطفل.

وأضافت بأنها حال مجالستها لسالفة الذكر غالبها النعاس فقامت بترك الطفل صحبتها ، وعقب إستيقاظها إكتشفت إنصرافها وخطف الطفل.





فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى لتحديد وضبط مرتكبة الواقعة توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكابها (ربة منزل- مقيمة بالطالبية الجيزة).. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها بمأمورية أسفرت عن ضبطها صحبة زوجها " حداد- مقيم بذات العنوان " وعثر بصحبتهما على الطفل المختطف فى حالة صحية جيدة..

وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة، وأقرت بزواجها من سالف الذكر " زوجة ثانية " منذ عامين وعدم تمكنها من الإنجاب وخشية الإنفصال عن زوجها خططت لإختطاف أحد الأطفال حديثى الولادة بقصد إيهام زوجها أنه نجلهما.

وأضافت بقيامها بقيد الطفل بأحد مكاتب الصحة بالجيزة ونسبته لها ولزوجها .. وبمواجهة زوج المتهمة أنكر علمه بقيام المتهمة بإختطاف الطفل.. وبإستدعاء المبلغان تعرفا على الطفل وإتهماها بإختطافه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .