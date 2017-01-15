القبض على لص الهواتف المحمولة بمصر القديمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بارتكاب جرائم سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة، بمنطقة قسم شرطة مصر القديمة.





أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل سن 38 - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة".

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى ، وقيامه بإرتكاب (عدد 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب) وبإرشاده تم ضبط كافة المسروقات بمسكنه.. وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات وإتهموه بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.











