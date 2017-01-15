القبض على مقاول هارب من دفع 18 مليون جنيه غرامات فى المقطم

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول - سن 52 - مقيم بالحى الثالث بالهضبة الوسطى بدائرة القسم ، وله محل إقامه آخر بدائرة قسم شرطة البساتين) ، والمطلوب التنفيذ عليه فى (10) حكم حبس جزئى ومستأنف " مبانى , تبديد " بإجمالى حبس 4 سنوات وغرامات مالية مستحقة بلغت (ثمانية عشر مليون ومائة وخمسون ألف جنيه - 18,150,000 ) ، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.







تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



