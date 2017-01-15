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القبض على مقاول هارب من دفع 18 مليون جنيه غرامات فى المقطم

القبض على مقاول هارب من دفع 18 مليون جنيه غرامات فى المقطم

تاريخ النشر

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول - سن 52 - مقيم بالحى الثالث بالهضبة الوسطى بدائرة القسم ، وله محل إقامه آخر بدائرة قسم شرطة البساتين) ، والمطلوب التنفيذ عليه فى (10) حكم حبس جزئى ومستأنف " مبانى , تبديد " بإجمالى حبس 4 سنوات وغرامات مالية مستحقة بلغت (ثمانية عشر مليون ومائة وخمسون ألف جنيه - 18,150,000 ) ، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها. 


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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