ضبط مستريح جديد استولى على مليون ونصف جنيه بسوهاج

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها ولاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.. فقد تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من 3 مواطنين بقيام أحد الأشخاص (صاحب مكتب مقاولات عمومية - مقيم بدائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج).. بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها (1,500,000 - مليون وخمسمائة ألف جنيه) لتوظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى وتجارة الأراضى مقابل حصولهم على أرباح شهرية ، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.



بالفحص والتحرى تبين صحة الواقعة وتبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو إسترداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المتحرى عنه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



