تشريح جثة لمسنة مقتولة داخل حظيرة مواشي بحلوان

انتقل فريق من نيابة حلوان تحت إشراف المستشار أحمد سليم، اليوم الإثنين، لموقع حادث العثور على جثة سيدة مسنة مقتولة داخل مزرعة للمواشي ملكها للوقوف على ملابسات الحادث ومناظرة الجثة.

كما أمرت النيابة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية، أن وراء الواقعة لصوص مجهولين، أثناء قيامهم بسرقة المواشي ملك الضحية، فجر اليوم، فوجئوا بوجودها وقاموا بقتلها، ولاذوا بالفرار بعد تنفيذ سرقتهم.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من أحد المواطنين بمنطقة الملاءة، اكتشافه جثة شقيقته مقتولة، داخل مزرعة المواشي ملكهم، وسرقة عدد من المواشي.

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لسيدة تدعي "و.ف"، في مقتبل العقد السادس من العمر، ومسجاة على ظهرها، وترتدي ملابسها بالكامل.

وبسؤال شقيقها أفاد أنها تذهب لحلب المواشي فجر كل يوم، لتبيع الحليب لأهالي المدينة، إلا أنه فوجئ بتغيبها على غير المعتاد، وذهب ليطمئن عليها، واكتشف الواقعة.

وتشير التحريات الأولية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة لصوص مواشي، وأن الجريمة بدافع السرقة، وتكثف مباحث القسم جهودها لضبط مرتكبي الواقعة.



