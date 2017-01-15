ضبط عناصر تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالقاهرة

تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من إحدى المواطنات.. بإكتشافها سرقة السيارة ملكها حال توقفها بدائرة القسم.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال مراجعة الكاميرات بالمنطقة محل الواقعة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة

الدرب الأحمر، سبق إتهامه فى 23 قضية آخرهم "سرقة سيارة").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (7 مفتاح تشغيل سيارات مصطنعة).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المفتاح المصطنع" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة العمرانية بالجيزة بإستدعاء المجنى عليها تعرفت على السيارة وإتهمته بالسرقة.

كما أضاف بتكوينه تشكيلاً عصابياً بالاشتراك مع (محكوم عليه هارب، سبق إتهامه فى 9 قضايا ومطلوب التنفيذ عليه فى إحدى القضايا - عاطلَيْن، أحدهما سبق إتهامه فى قضيتين- سائق، سبق إتهامه فى قضيتين).

تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" والتصرف فيها بالبيع أو مساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية، وتم ضبطهم وإعترفوا بإرتكاب 4 حوادث سرقات سيارات بذات الأسلوب.

تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات بأماكن إخفائها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



