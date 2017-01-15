تمكنت قوات الامن بالشرقية من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية وبحوزته مبيدات وأسمدة مغشوشة غير مسجلة بوزارة الزراعة.



جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

فقد تمكن قسم شرطة البيئة والمسطحات بمديرية أمن الشرقية بالإشتراك مع إدارة الرقابة على الأسمدة والمبيدات الزراعية بالشرقية ، من ضبط أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريس زراعة ) حال قيادته سيارة نقل الإسماعيلية ، مُحمل عليها كميات كبيرة من المبيدات والأسمدة الزراعية عبارة عن (عدد 4000 عبوة وكيس مختلفة الأنواع والأحجام من المبيدات والأسمدة المغشوشة والغير مسجلة بوزارة الزراعة ) .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



