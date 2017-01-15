اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

ضبط أحد الأشخاص بالشرقية وبحوزته مبيدات وأسمدة مغشوشة

ضبط أحد الأشخاص بالشرقية وبحوزته مبيدات وأسمدة مغشوشة

تاريخ النشر

تمكنت قوات الامن بالشرقية من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية وبحوزته مبيدات وأسمدة مغشوشة غير مسجلة بوزارة الزراعة.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

فقد تمكن قسم شرطة البيئة والمسطحات بمديرية أمن الشرقية بالإشتراك مع إدارة الرقابة على الأسمدة والمبيدات الزراعية بالشرقية ، من ضبط أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريس زراعة ) حال قيادته سيارة نقل الإسماعيلية ، مُحمل عليها كميات كبيرة من المبيدات والأسمدة الزراعية عبارة عن (عدد 4000 عبوة وكيس مختلفة الأنواع والأحجام من المبيدات والأسمدة المغشوشة والغير مسجلة بوزارة الزراعة ) .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .


‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content