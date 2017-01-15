ضبط عامل متهم بصناعة أسلحة نارية في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط عامل، لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، وبحوزته 5 قطع أسلحة نارية وأدوات التصنيع.



أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إدارة "عامل"، مقيم بدائرة مركز شرطة ساقلته، ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار فيها.

عقب تقنين الإجراءات، ألقت مأمورية شرطية بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، القبض عليه، وبحوزته (5 فرد محلى الصنع، كمية من أجزاء الأسلحة النارية، العدد والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع).

بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي في مجال تصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



