حبس صاحب مصنع لإنتاج أدوية مجهولة المصدر بمدينة بدر

قررت نيابة الشروق وبدر حبس صاحب مصنع لإنتاجه أقراص وأدوية مجهولة المصدر ببدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور، مدير الأمن، من ضبط 450 ألف عبوة وأقراص أدوية و4 أطنان مكملات غذائية مجهولة المصدر داخل مصنع غير مرخص بمدينة بدر.

تعود الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث التموين بقيادة العميد محمد رجائى، مدير الإدارة، من ضبط مالك مصنع (غير مرخص) لإنتاج الأدوية والمكملات الغذائية، بدائرة قسم شرطة بدر لحيازته وإنتاجه أدوية ومكملات غذائية غير مسجلة بوزارة الصحة وغير خاضعة لأي تحاليل من الجهات المعنية بوزارة الصحة مستخدمًا خامات مجهولة المصدر وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية، وتم ضبط كميات كبيرة قدرها 4 أطنان مستلزمات إنتاج "ملح ليمون – ألوان صناعية، مكسبات طعم، حمض ستريك، بودرة كالسيوم، مبيض قهوة" و(330،600 ألف) قرص أدوية خاصة بعلاج أمراض "المفاصل، هشاشة العظام، نزلات البرد" و(119،800) عبوة أدوية خاصة بأمراض عديدة ومكملات غذائية، و(3000) عبوة فارغة تحت التعبئة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.



