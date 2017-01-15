ضبط سيارات النقل المخالفة بالقاهرة الجديدة

شنت إدارة أمن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، تحت إشراف العميد حسام صلاح الدين مدير أمن جهاز المدينة، حملة على الطرق والمحاور الرئيسية بالتجمعات الثلاثة (الأول، الثالث، الخامس) لضبط سيارات النقل الثقيل والخلاطات المخالفة، وذلك بالتنسيق مع مديري العموم بالتجمعات الثلاثة.







وقال المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة - خلال جولته، اليوم /الأحد/، برفقة عدد من قيادات جهاز المدينة ومديري التجمعات لمتابعة نتائج الحملة وأعمال النظافة والزراعة والصيانة بالتجمعات - "إنه أصدر تعليمات بضرورة المتابعة الدورية من قِبل نواب رئيس الجهاز، ومسئولي جهاز المدينة كل فيما يخصه".





وأضاف أن الحملة التي شنتها إدارة أمن الجهاز اليوم نبهت على جميع سيارات النقل بعدم إلقاء المخلفات خارج الأماكن المخصصة لها، والالتزام بخطوط السير المحددة، وعدم تخطي الحد الأقصى للحمولة حفاظا على سلامة الطرق ونظافتها والمظهر الجمالي للمدينة.. مشددا على أنه في حالة عدم الالتزام بتلك التعليمات والإجراءات سيتم تطبيق الإجراءات القانونية بكل حزم.





وأشار إلى أنه تم شن حملة من قبل إدارة الأمن ولجنة الإزالات بجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة (جهاز الامتداد)، على الميدان المواجه لنادي القاهرة الجديدة لرفع كافة الإشغالات.



