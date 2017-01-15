حبس المتهم بقتل زوجته بالسيدة زينب

أمرت نيابة جنوب القاهرة، حبس عامل رخام ٤ أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل سيدة تزوجها عرفيا بعدما تعدى عليها بالضرب بعصا "شومة"، لاعترافها بإقامة علاقة غير شرعية مع شابين بمنطقة السيدة زينب.

تلقى قسم شرطة السيدة زينب، بالعثور على سيدة متوفية داخل شقتها، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وتبين العثور على جثة "فاطمة. ا" ، 23 سنة، ربة منزل ومتهمة بقضايا سابقة، مصابة بكسور في الجمجمة وبمختلف أنحاء الجسم.



وكشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها العرفي "أحمد. م" ، 28 سنة، عامل رخام، وألقي القبض عليه، واعترف بارتكاب جريمة القتل لأنه فوجئ بعودة زوجته في وقت متأخر من الليل، وبالتعدي عليها بالضرب أقرت بأنها كانت برفقة شابين بالمنطقة ثم اكتشف إقامة علاقة غير شرعية معهما.

