اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة بحوزته 4 تماثيل فرعونية يشتبه فى أثريتهم

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة بحوزته 4 تماثيل فرعونية يشتبه فى أثريتهم

تاريخ النشر

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها من خلال تفعيل المرورات بدوائر المراكز والأقسام.. فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة أثناء المرور لملاحظة الحالة بدائرة القسم من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) حال إستقلاله السيارة "ملكه".. وبحوزته (4 تماثيل فرعونية مختلفة الأحجام " يشتبه فى أثريتهم"- هاتف محمول ).

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار .


تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content