ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة بحوزته 4 تماثيل فرعونية يشتبه فى أثريتهم

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها من خلال تفعيل المرورات بدوائر المراكز والأقسام.. فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة أثناء المرور لملاحظة الحالة بدائرة القسم من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) حال إستقلاله السيارة "ملكه".. وبحوزته (4 تماثيل فرعونية مختلفة الأحجام " يشتبه فى أثريتهم"- هاتف محمول ).



بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار .







تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



