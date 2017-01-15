ضبط نصاب أوهم أولياء أمور الثانوية العامة بقدرته على رفع درجات أبنائهم

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص ببورسعيد لإدعائه عبر شبكة "الإنترنت" بقدرته على رفع درجات إمتحانات الثانوية العامة نظير مبالغ مالية، فى إطار الجهود الأمنية التى تبذلها كافة قطاعات وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المُستحدثة والتى ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ، واستمراراً لجهود مكافحة تلك الجرائم وملاحقة وضبط مرتكبيها.

أكدت معلومات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام المسئول عن إدارة إحدى المجموعات عبر إحدى تطبيقات شبكة الإنترنت بإرسال رسائل تتضمن إدعاء قدرته على رفع درجات إمتحانات الثانوية العامة نظير مبالغ مالية.

أسفرت الجهود من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات أن وراء ارتكاب الواقعة "طالب – مقيم ببورسعيد".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام" ومديرية أمن بورسعيد تم إستهداف المتهم وضبطه بمحل إقامته وبحوزته "الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة" ، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المجموعة ورسائل بينه وأشخاص آخرين تتضمن الإتفاق على تحويل مبالغ مالية لهم مقابل رفع دراجتهم فى إمتحانات الثانوية العامة "الدور الثانى".

وإعترف المتهم بإرتكابه الواقعة ، وقيامه بإيهام الطلاب بقدرته على رفع دراجتهم فى الإمتحانات من داخل الكنترول بغرض النصب عليهم للإستفادة منهم مادياً.











