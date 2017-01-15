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جمارك سفاجا تحبط تهريب 178 شيشة إلكترونية وأكثر من 11 ألف عدسة لاصقة

جمارك سفاجا تحبط تهريب 178 شيشة إلكترونية وأكثر من 11 ألف عدسة لاصقة

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تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالميناء من ضبط محاولة تهريب 178 شيشة إلكترونية ومستلزماتها، و11 ألفا و960 زوج عدسات طبية لاصقة، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيادلة وقانون الجمارك وقانون الاستيراد والتصدير.

وذكر بيان لجمارك سفاجا، اليوم السبت، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول بيان أمتعة شخصية لراكب مصري قادم من الكويت تم ضبط 178 شيشة إلكترونية، و240 عبوة زيت لشيش إلكترونية مختلفة الأحجام والأنواع، و259 علبة فلتر زيت شيشة، و40 خزانا للزيت الخاص بالشيش الإلكترونية، و11 ألفا و960 زوج عدسات لاصقة مخبأة داخل كراتين، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة حوالي 3 ملايين جنيه. 

وقرر مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر تهريب جمركي، والتحفظ على المضبوطات والإحالة للنيابة العامة.


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