ضبط مزور الأختام والمستندات الرسمية فى الإسكندرية

تمكن ضباط مباحث جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط شخص لقيامه بتزوير أختام ومحررات رسمية منسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية بقصد ترويجها على راغبي الحصول عليها نظير مبالغ مالية.







كانت معلومات تلقتها مباحث الأموال تفيد بقيام شخص بممارسة نشاط إجرامي في تزوير المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية , والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية متخذا من مسكنه بدائرة قسم شرطة أول المنتزه مركزا لمزاولة نشاطه .





وعقب تقنين الإجراءات , تم ضبط المتهم لدى تواجده بمحل إقامته حيث عثر على مجموعة من المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية وشهادات استثمار وحسابات بنكية منسوب صدورها لبعض البنوك تحمل أختاما مزورة ومجموعة من الأوراق خالية البيانات تحمل أختاما مزورة لشعار الجمهورية , وشهادات وإفادات "قيد " و"فصل" خالية البيانات خاصة بالمؤسسات التعليمية . كما تم العثور على مجموعة من التقارير الطبية ومستخرجات رسمية منسوب صدورها لبعض المستشفيات وعدد من التوكيلات منسوب صدورها لمكاتب الشهر العقاريى المختلفة وتراخيص قيادة وتسيير "خام" خالية البيانات , وبطاقات رقم قومى وكارنيهات منسوبة للعديد من الجهات النقابية جميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مزور".





كما ضبط مجموعة من الأوراق لتزوير العلامات المائية و45 ختما يحمل بصمة شعار الجمهورية لجهات حكومية مختلفة والمستخدم فى عمليات التزوير. وبمواجهة المتهم , اعترف بارتكاب أعمال التزوير مستخدما "الأكليشيهات " والأدوات المضبوطة بحوزته بقصد بيعها لراغبي التعامل فيها مقابل مبالغ مالية, مستغلا مسكنه الخاص مركزا لمزاولة نشاطه الإجرامي .





تم التحفظ على المضبوطات , وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.



