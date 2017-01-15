ضبط مخزن بالإسماعيلية يحتوى على كمية من مخدرالبانجووزنت 250 كيلوجرام

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة القنطرة شرق بمديرية أمن الإسماعيلية وجود مخزن سرى للمواد المخدرة بالظهير الصحراوى بقرية الأبطال بدائرة المركز.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن المشار إليه ، وضبط (96 لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت 250 كيلو جرام).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لتحديد مرتكبى الواقعة والعمل على ضبطهم.





