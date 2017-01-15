جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب أجهزة لاسلكية وتتبع وأدوية

أحبطت جمارك قرية البضائع بمطار برج العرب، محاولة تهريب كمية من الأجهزة اللاسلكية وأجهزة التتبع والأدوية.



وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الأربعاء، إنه بناء على إخبارية بوجود أصناف مخالفة واردة من هونج كونج (ترانزيت منطقة حرة) باسم إحدى الشركات عبارة عن 25 طرد مستحضرات تجميل بوزن 938 كجم طبقا للمستندات، تم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة.

وأضاف أنه بالمعاينة الفعلية تبين وجود 30 جهازا لاسلكيا و124 جهاز تتبع بالأقمار الصناعية "جي بي إس" بلوازمها، وكمية من الأدوية، مشيرا إلى أن سامي رمضان مدير عام جمارك الصادرات والواردات الجوية بالإسكندرية، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.