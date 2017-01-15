ضبط تشكيل عصابى بأسيوط وبحوزتهم قطع يشتبه فى أثريتها بقصد الإتجار

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة القطع الأثرية والحفر للتنقيب عن الآثار.. فقد أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث السياحة والأثار بمديرية أمن أسيوط قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط والمطلوب فى قضية "تبديد") بحيازة بعض القطع الأثرية ، وبتردده على دائرة قسم شرطة ثانى أسيوط لعرضها على بعض الأشخاص بقصد الإتجار والتربح من وراء بيعها.







عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بأسيوط أمكن ضبط المذكور ، وضبط عدد (5 أشخاص ، أحدهم مطلوب فى قضيتين ولإثنين منهم معلومات جنائية) ، كما تم ضبط سيارتين وضبط بحوزة المتهمين عدد (2 قطعة يشتبه فى أثريتها – تمثال فرعونى جعران من الحجر الجيرى) ، كما تم ضبط عدد (3) وثائق منسوب صدورهم إلى إحدى الجهات الحكومية باللغات (العربية ، الانجليزية ، الفرنسية) مدون بهم بطاقة تعريف تشير إلى أثرية التمثال المضبوط مختومين بشعار الجمهورية .

بمواجهة المتهمين إعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى الإتجار بالآثار وتهريبها للخارج والتربح من بيعها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .



