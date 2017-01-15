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ضبط أكثر من 835 ألف قرص أدوية مجهولة المصدر بالإسكندرية

ضبط أكثر من 835 ألف قرص أدوية مجهولة المصدر بالإسكندرية

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تمكن ضباط إدارة شرطة التموين خلال حملاتهم لضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر ومكافحة الغش التجاري من ضبط المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لإنتاج الأدوية لقيامه بإنتاج وتصنيع أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق، وبداخل المصنع 835 ألفا و296 قرصا مجهول المصدر.

ووردت معلومات إلى ضباط شرطة التموين تفيد بقيام صاحب مصنع بدائرة قسم شرطة العامرية أول غرب الإسكندرية بإنتاج وتصنيع الأدوية الخاصة بعلاج "التهاب الحلق والحنجرة" غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق وتعبئة المنتج النهائي داخل عبوات مدون عليها أسماء وهمية لشركات أجنبية.

وبعد تقنين الإجراءات، تمت مداهمة المصنع وضبط 835 ألفا و296 قرصا مجهولا مصدره وكمية وزنها 1.240 طن من خامات التصنيع.

وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


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