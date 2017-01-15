ضبط صاحب مكتب سيارات لاتهامه بتزوير تراخيص مرورية

أكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثانٍ بمديرية أمن القاهرة قيام "أحد الأشخاص بحيازة رخصة قيادة مهنية "مزورة" .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته رخصة قيادة مهنية "مزورة".

وبمواجهته إعترف بتحصله على الرخصة المضبوطة من "صاحب مكتب لتأجير السيارات، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل" مقابل مبلغ مالى 1500 جنيه بقصد تقديمها للشركة عمله لإستكمال مصوغات تعيينه.. بالتنسيق مع قسم مباحث المرور أمكن تحديد الأخير وضبطه ، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً غير مشروع فى مجال تزوير تراخيص السيارات لصالح عملائه مقابل مبالغ مالية.

وتم بإرشاده ضبط (مبلغ مالى 152 ألف جنيه - 2 كارنيه بإسمه منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية - عدد 3 رخصة قيادة مهنية بأسماء مختلفة - 2 جهاز كمبيوتر يحوى بيانات عملائه راغبى تزوير تراخيص المرور- عدد 7 طابعات بالألوان- عدسة مكبرة صغيرة الحجم- بطاقة ذاكرة "فلاشة")، وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامها فى تزوير تراخيص السيارات والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الاجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



