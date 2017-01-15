رع عنصرإجرامي عقب تبادل إطلاق نيران مع الشرطة وضبط 3 آخرين بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 4 من العناصر الإجرامية الخطرة من المتاجرين في المواد المخدرة، وحائزي الأسلحة النارية بدون ترخيص، حال اختبائهم بالزراعات بمركز ميت غمر بالدقهلية، عقب تبادل لإطلاق النيران.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية، أفادت قيام 3 من العناصر الإجرامية الخطرة بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم بدائرة المركز (سبق اتهام أحدهم في 15 قضية متنوعة "مخدرات، بلطجة، سرقة متنوعة، سرقة وسائل نقل، سلاح أبيض"، ومطلوب ضبطه لاتهامه في واقعة إطلاق عياري ناري تجاه مزارع وإصابته لوجود خلافات بينهما.

كما سبق اتهام الاثنين الآخرين في 23 قضية متنوعة "مخدرات، بلطجة، سرقة متنوعة، سرقة مسكن، سلاح أبيض، آداب عامة".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بحملة أمنية مكبرة بمكان اختبائهم بالزراعات بدائرة المركز، وحال شعورهم بالقوات قامت العناصر الإجرامية بإطلاق أعيرة نارية، تجاهها والتي قامت بدورها بمبادلتهم وأسفر ذلك عن ضبطهم. وبحوزتهم (بندقية آلية - 2 بندقية خرطوش - طبنجة و21 طلقة مختلفة الأعيرة - كمية من نبات البانجو المخدر وزنت قرابة 20 كيلو جرام).

كما تبين إصابة أحد العناصر الإجرامية "سبق اتهامه في إحدى القضايا" كان برفقتهم بطلق ناري بالصدر، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه توفي لدى وصوله للمستشفى متأثراً بإصابته.



